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Москва 24

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Происшествия

3 августа, 09:45

Поезда на Горьковском направлении следуют с увеличенным интервалом

происшествия транпорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Горьковском направлении Московской железной дороги поезда следуют с увеличенным интервалом из-за травмирования человека, который переходил пути в неположенном месте. Инцидент произошел в пятницу утром на перегоне Купавна-Железнодорожная, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Пострадавший переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом в неположенном месте.

Машинист поезда, следовавшего по маршруту Павловский Посад-Москва, экстренно затормозил, но расстояние оказалось недостаточным для полной остановки. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

В 7:21 после завершения работы экстренных служб поезд продолжил следовать по маршруту.

На графике движения поездов отразилась незапланированная остановка электропоезда. С увеличенным интервалом следуют поезда Горьковского направления в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа график движения электричек Ярославского направления будет изменен. На участке Москва – Лосиноостровская продолжаются плановые масштабные работы. Речь идет о строительстве дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой и станциями "Болшево" (Королев), "Мытищи" и "Пушкино". Выходные дни выбраны специально, чтобы сохранить количество пригородных поездов в будни.

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