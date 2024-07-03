03 июля, 10:24Происшествия
Супермаркет в Донецке сгорел после удара ВСУ из HIMARS
Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи HIMARS атаковали "Первый республиканский супермаркет" в Киевском районе Донецка, из-за чего тот сгорел, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку варварский удар был нанесен до открытия", – цитирует его Life.ru.
В результате фрагменты разрушенного здания разлетелись в радиусе нескольких метров, повреждения также получили автомойка, станция технического обслуживания и больница, добавил он. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорание, заключил Кулемзин.
Ранее ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, из-за чего были тяжело ранены два мирных жителя. Украинские войска атаковали город кассетными снарядами, из-за чего были также повреждены четыре многоквартирных дома.
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