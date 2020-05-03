На границе Южной и Северной Кореи случилась перестрелка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перестрелка случилась на границе Южной и Северной Кореи в воскресенье утром. Об этом информирует агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

"Сегодня утром в 07:41 утра (01:41 по московскому времени) несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста (Южной Кореи – Прим. ред.) в районе центральной части демаркационной линии", – сообщили военные.

Известно, что выстрелы в сторону Южной Кореи были произведены из огнестрельного оружия. В ответ на это южнокорейские военные по инструкции сделали два ответных выстрела в сторону Северной Кореи.

В комитете уточнили, что от перестрелки не произошло материального ущерба. Кроме того, никто из солдат не пострадал.

При этом в Южной Корее заявили, что армия переведена в состоянии боевой готовности. Ведутся переговоры с северокорейскими военными, выясняются детали произошедшего.

Ранее группа боевиков атаковала погранзаставу в Таджикистане. В результате погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.

Позднее боевиков удалось ликвидировать. Еще пятеро нападавших были задержаны.