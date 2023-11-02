Российский оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ, погиб в зоне спецоперации

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Российский оператор FPV-дронов (дронов с видом от первого лица) с позывным Мечта, уничтоживший с июля по октябрь 2023 года 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб, выполняя боевую задачу. Об этом ТАСС сообщил представитель производителя дронов.

На базе предприятия военнослужащий проходил обучение на оператора дрона.

"У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр", – отметили в пресс-службе.

Помимо лодок ВСУ, его целью становились вражеские пикапы и грузовики. Всего дронами под его управлением было ликвидировано около 100 украинских военнослужащих. Военнослужащий в ходе спецоперации был награжден медалью "За отвагу".

На предприятии добавили, что восемь лодок были уничтожены им в ходе попытки ВСУ пересечь Днепр, когда расчет Мечты работал без перерыва около двух дней.

"В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке", – уточнили на предприятии.

Как добавили в пресс-службе, сейчас планируется подача документов на присвоение ему звания Героя России посмертно.

Ранее сообщалось, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера ВСУ в Черном море. 10-го числа самолеты флота уничтожили около острова Змеиный три катера американского производства с десантом ВСУ, направлявшимся в сторону Крыма.

Кроме того, 4 сентября российская военная авиация флота ликвидировала четыре военных катера с украинским десантом у побережья Крыма. Отмечалось, что экипажа на катерах не было.





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