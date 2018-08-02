Суд продлил арест полковнику Захарченко на полгода

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресненский суд столицы продлил на шесть месяцев арест полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взяток. Об этом сообщила старший прокурор управления гособвинителей Генеральной прокуратуры РФ Милана Дигаева, передает РИА Новости.

2 августа прошли предварительные слушания, на которых продлили срок ареста Захарченко на время рассмотрения уголовного дела. Заседание проходило в закрытом режиме.

Рассмотрение уголовного дела по существу Пресненский суд столицы назначил на 14 августа.

Как сообщалось ранее, Мосгорсуд отклонил все кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко. Уточняется, что полковник и его родственники подали в общей сложности 11 жалоб.

По данным следствия, Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, а также еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Он же предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.