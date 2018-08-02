Суд продлил арест полковнику Захарченко на полгода

2 августа, 15:48
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пресненский суд столицы продлил на шесть месяцев арест полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взяток. Об этом сообщила старший прокурор управления гособвинителей Генеральной прокуратуры РФ Милана Дигаева, передает РИА Новости.
2 августа прошли предварительные слушания, на которых продлили срок ареста Захарченко на время рассмотрения уголовного дела. Заседание проходило в закрытом режиме.
Рассмотрение уголовного дела по существу Пресненский суд столицы назначил на 14 августа.
Как сообщалось ранее, Мосгорсуд отклонил все кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко. Уточняется, что полковник и его родственники подали в общей сложности 11 жалоб.
По данным следствия, Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, а также еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Он же предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
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