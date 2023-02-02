Житель Подмосковья выбросил чужую собаку с девятого этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала жителя подмосковного Подольска, выбросившего собаку из окна девятого этажа, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

По предварительным данным, мужчина, находясь в подъезде одного из домов, расположенных в микрорайоне Климовск, выбросил животное, от чего питомец умер. О случившемся правоохранителям рассказала хозяйка собаки.

Подозреваемым оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС спасли собаку, которая застряла на льдине и оказалась отрезанной от суши, где ее ждала стая.

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