Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по обвинению о хищении у МО РФ

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Следствие просит арестовать руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях у Минобороны в особо крупном размере, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда столицы.

"Заседание по избранию меры пресечения Павлову начнется в ближайшее время", – сказал помощник судьи.

Кроме того, сторона обвинения попросила суд рассмотреть вопрос об аресте Павлова в закрытом режиме.

Также МВД ходатайствует об аресте второго фигуранта дела, которого считает возможным соучастником преступления. Речь идет о Тимуре Исакове.

Руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций задержали 1 августа. Позже суд арестовал их имущество.

По версии следователей, руководитель и некоторые сотрудники "Военторга" вместе с остальными злоумышленниками с 2019 по 2022 год продали Минобороны РФ армейские несессеры на 625 миллионов рублей.

Наборы, содержащие зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы, реализовывались в рамках государственных контрактов, однако их цена оказалась завышена на более чем 400 миллионов, уверены правоохранители.

