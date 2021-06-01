СК возбудил уголовное дело после выдачи родным тела чужого человека в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников больницы в Солнечногорске, где семье живого пациента выдали тело чужого человека. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК РФ "Халатность")", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося, в ближайшее время следователь проведет опрос родственников пациента и сотрудников больницы.

В понедельник, 31 мая, на одном из информационных порталов появилась новость, что в медучреждении Солнечногорска из-за халатности, допущенной персоналом, родственники для захоронения получили тело незнакомого человека.