Ликвидировано открытое горение в ЦУМе Буйнакска

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Центральном универсальном магазине в Буйнакске. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

Установлено, что горение было устранено в 12:00

Пожар в дагестанском ЦУМе произошел в четверг, 1 февраля. Изначально огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Немногим позже площадь пожара увеличилась до 1 200 "квадратов".

В МЧС заявили, что на ликвидацию огня были отправлены пожарно-спасательные подразделения Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. Спасатели смогли эвакуировать из горящего здания 27 человек.

Всего к ликвидации ЧП привлекли 86 специалистов и 26 единиц техники. В результате пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.

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