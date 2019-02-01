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10:34

Стали известны подробности обрушения навеса в институте "Гидропроект"

происшествия

10:34

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Представитель собственника здания, где рухнул козырек, Сергей Катков рассказал телеканалу Москва 24 о случившемся.

Он пояснил, что вечером 31 января коммунальщики, которые сбивали наледь с крыши, почувствовали, что конструкция шатается, и на всякий случай огородили потенциально опасную зону.

"Эксплуатирующая организация, когда вечером после рабочего дня производила уборку снега, обнаружила, что конструкция несколько шаткая. Поэтому все было отгорожено, решено было во избежание чего-то более серьезного сделать вот так", – отметил Сергей Катков.

По его мнению, роль сыграло еще и то, что по ней ходили специалисты. "Они залезли и начали ее осматривать. Видимо, еще сыграл вес тех, кто по ней ходил. Все – конструкция не выдержала", – добавил он.

При этом представитель подрядчика уточнил, что никто не пострадал.

Навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект" рухнул в ночь на 1 февраля. Это 27-этажное здание находится на Волоколамском шоссе. Металлическая конструкция внушительных размеров упала около 00:30. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предположительно, навес не выдержал тяжести льда, в который превратился мокрый снег на морозе. На место сразу прибыла спецтехника. По оценке специалистов, разбор обломков займет не менее суток.

Навес обрушился над входом в институт "Гидропроект"

происшествия

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