Спецборт с пострадавшим в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Специальный медицинский борт с найденным под завалами ребенком вылетел из Магнитогорска в московский Центр неотложной детской хирургии и травматологии, передает телеканал Москва 24.

Предполагается, что полет займет около двух часов.

Как сообщает ТАСС, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что состояние 11-месячного ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Ребенка извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома.

При тщательном осмотре ребенка, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, когда удалось обнаружить ребенка, рассказал, как все происходило.

"Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки. И спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!", и ребенок тоже реагировал, начинал затихать", – рассказал телеканалу Москва 24 начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП центра "Лидер" Петр Гриценко.

По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан.