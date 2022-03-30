Ряд стран используют мнимую угрозу русских хакеров в политических целях – МИД РФ

Отдельные государства, которые огульно обвиняют Россию в кибератаках, используют угрозу русских хакеров в политических целях, заявил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.
В ходе заседания Рабочей группы ООН открытого состава дипломат подчеркнул, что такие страны не желают пользоваться официальными каналами связи для обсуждения своих озабоченностей. Кроме того, добавил он, Москва обеспокоена использованием некоторыми государствами тактики публичного и необоснованного присвоения ответственности за киберинциденты.
"Мы делаем вывод, что те страны, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, но при этом не хотят работать по официальным каналам, на самом деле не заинтересованы в реальном взаимодействии", – приводит слова Шина РИА Новости.
По его словам, на прошедших двух днях заседаний некоторые делегаты предприняли ожесточенные попытки бездоказательно закрепить за конкретным государством образ нарушителя норм международного права.
"Выработка конкретных, согласованных на международном уровне ответов на эти вопросы способствовала бы урегулированию возможных межгосударственных противоречий и конфликтов мирными дипломатическими средствами", – подчеркнул дипломат.
В середине марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что сайт МИД круглосуточно находится под DDoS-атаками. По ее словам, портал подвергается атакам как со стороны профессиональных хакеров, так и любителей.
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