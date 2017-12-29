В Турции рассказали о договоре с Россией на поставку С-400

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Договор о поставках в Турцию зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество между Анкарой и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат оборонной промышленной Турции.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК (зенитный ракетный комплекс) собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", – заявили в ведомстве.

Ранее Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400. Анкара приобретет две батареи С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Информацию о деталях оплаты и технических аспектах соглашения стороны решили не разглашать.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.