Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400

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Россия и Турция в пятницу, 25 декабря, подписали кредитное соглашение в рамках сделки о закупке зенитных ракетных систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов, передает "Интерфакс".

Ранее в сентябре Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна уже внесла первый взнос за комплексы C-400.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.