Спикер США Маккарти заявил, что имеющаяся информация может привести к импичменту Байдена

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы собрали достаточно информации, чтобы поставить вопрос об импичменте главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", – сказал Маккарти.

Он отметил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции" и подчеркнул, что американская общественность заслуживает ответов.

В ноябре 2022 года представитель Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пообещал провести расследование в отношении действующего президента США в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах. По его словам, имеющиеся по этому вопросу сведения заставляют рассматривать действующего главу государства как риск для национальной безопасности США.

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