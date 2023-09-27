В офисе президента Украины опровергли слухи об уголовном деле против Залужного

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Информация, ранее распространенная СМИ, о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга страны, является "выдумкой от первой до последней буквы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, против Залужного на Украине не заведено уголовное дело. Он не является ни свидетелем, ни подозреваемым, ни обвиняемым, подчеркнул Лещенко.

Ранее появилась информация, что расследование по этому уголовному делу идет полтора года. В связи с этим Залужного уже вызывали на допрос со следователями. При этом в СБУ и государственном бюро расследований не стали отвечать на вопросы об участии главкома ВСУ в следственных мероприятиях.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины