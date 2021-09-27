Экс-президент Афганистана Гани сообщил о взломе аккаунта в Facebook

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Фото: AP Photo/Alex Brandon
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его аккаунт в социальной сети Facebook, где был опубликован пост с призывом к признанию власти талибов, был взломан. Об этом бывший лидер Афганистана написал на своей странице в Twitter.
"Официальная страница Мохаммада Ашрафа Гани в Facebook была взломана", – говорится в сообщении.
До этого на страничке Гани в Facebook появилось сообщение, в котором содержался призыв к международному сообществу признать правительство движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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