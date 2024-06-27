Посольство РФ в Кении призвало не посещать места скопления людей

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Россиянам не рекомендуется посещать места скопления людей из-за возобновления протестов в Кении. Об этом в своем телеграм-канале сообщает российское посольство.

"27 июня в Найроби и других городах Кении ожидается новая волна демонстраций и столкновений", – предупредили там.

По информации дипломатов, гражданам РФ нужно выполнять требования законных властей и правоохранителей страны, а в случае экстренных ситуаций обращаться по телефону консульской помощи +254-728-606541.

Ранее в Ассоциации туроператоров России уточняли, что беспорядки не сказались на отдыхе россиян. Так, по их информации, сейчас в государстве по линии двух туристических операторов находятся около 30 туристов, они в безопасности.

Участники протестных акций, которые начались 24 июня в столице, выступают с требованием об отставке президента на фоне протестов против повышения налогов на некоторые товары и услуги.

После нескольких стычек протестующих с представителями полиции президент Уильям Руто заявил, что отклонил соответствующий законопроект, вызвавший беспорядки.

