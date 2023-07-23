Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после установки кардиостимулятора

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем хорошем самочувствии после операции по установке кардиостимулятора. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам – депутатам Кнессета", – отметил он.

По словам Нетаньяху, 24 июля он планирует прибыть в парламент Израиля, где совместно с другими политиками продолжит обсуждение первого из законопроектов юридической реформы.

Ранее сообщалось, что визиты на Кипр и в Турцию, которые планировал совершить премьер Израиля, были отложены из-за операции по установке кардиостимулятора. Также Нетаньяху намеревался провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 июля.

Операция прошла в ночь на 23 июля. Отмечалось, что установка кардиостимулятора премьеру Израиля была выполнена успешно.



Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора