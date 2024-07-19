Минфин США внес двоих граждан России в санкционный список по киберпреступлениям

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США включили в список антироссийских санкций, связанных с борьбой с киберпреступлениями, двух россиян. Об этом сказано в документе американского Минфина.

По информации ведомства, ограничительные меры ввели против Дениса Дегтяренко и Юлии Панкратовой. При этом в документе не сказано, что конкретно стало причиной, согласно которой оба россиянина были внесены в санкционный список.

В середине июня МИД Канады ввел санкции против президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и еще 10 физических и 16 юридических лиц. По данным дипведомства, все они причастны к операциям по дезинформации и пропаганде.

Также в список попали глава Минпромторга Антон Алиханов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина и медиаменеджер Арам Габерлянов. Кроме того, ограничения введены против АО "Электроагрегат" и "Электроавтоматика", Новороссийского морского пароходства, авиакомпании "Победа" и ряда СМИ, включая "Российскую газету" и телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".

