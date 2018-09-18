Президент Южной Кореи прибыл в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это уже третья встреча глав государств, сообщает "Интерфакс".

Президентский Boeing вылетел с сеульской военно-воздушной базы Соннам и в 4:00 по московскому времени прибыл в аэропорт Сунан в окрестностях Пхеньяна. Из аэропорта лидеры отправились в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон".

Двусторонний саммит продлится три дня. За это время южнокорейский президент дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудят улучшение и развитие межкорейских отношений, денуклеаризацию и развития диалога КНДР с США, а также ослабление военной напряженности на Корейском полуострове.

Визит южнокорейского президента в Пхеньян – первый за последние 11 лет. Последний раз столицу Северной Кореи посещал в октябре 2007 года бывший президент Но Мун Хен.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял, что в приграничных районах страны могут создать специальную объединенную экономическую зону. Это произойдет в том случае, если будет снижена напряженность в отношениях.