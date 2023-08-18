Молдавия сообщила о выходе из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Власти Молдавии заявили, что выходят из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ в 1992 году в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект постановления уже поступил на утверждение в парламент страны.

"Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран – участниц СНГ", – заявили в пресс-службе.

После подписания договор был более неактуален и не исполнялся, отметили в молдавском МВД.

Ранее глава парламента республики Игорь Гросу заявлял, что Молдавия денонсировала конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Решение о выходе из договора было принято на заседании парламента республики. По его словам, проект поддержали 53 из 101 депутата.

В мае председатель парламента Молдавии сообщил об инициации выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта. В качестве аргумента он заявил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в нем не помогло республике решить насущные проблемы.



Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа