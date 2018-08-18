Приглашение Путина на свадьбу главы МИД Австрии расстроило украинского министра

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Приглашение Владимира Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвало "грустную улыбку" у главы МИД Украины Павла Климкина.

Как сообщает РИА Новости, украинского министра расстроил тот факт, что "МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса". При этом Климкин добавил, что этот факт "вызывает грустную улыбку".

Ранее стало известно, что российский президент 18 августа посетит свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства на юге земли Штирия по пути в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин подготовил для австрийского министра свадебный подарок. Однако прокомментировать, что именно за подарок, представитель Кремля отказался.