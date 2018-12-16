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16 декабря, 20:00

В Минске опровергли совещание Лукашенко о независимости Белоруссии

политика

16 декабря, 20:00

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Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

В пресс-службе президента Белоруссии опровергли сообщение о том, что Александр Лукашенко провел закрытое совещание, посвященное сохранению независимости государства.

"С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", – сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского президента.

Ранее о проведении такого совещания сообщило издание "Наша Нива". По данным издания, оно состоялось несколько дней назад. На нем Лукашенко якобы говорил о желании сохранить независимость страны в условиях давления со стороны России.

На этой неделе Лукашенко провел пресс-конференцию с журналистами российских СМИ. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что Белоруссия никогда не станет частью России, и пообещал защищать суверенитет государства.

политика

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