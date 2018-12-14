Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России

Фото: ТАСС/БелТа/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не войдет в состав России.

"Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, – этого не будет никогда", – сказал Лукашенко на встрече с российскими СМИ. Он заявил, что считает главной задачей президента обеспечить суверенитет страны.

Лукашенко добавил, что чувствует угрозу на южных рубежах страны, откуда "хлынуло оружие и отморозки", поэтому он будет выстраивать границу на юге, где Белоруссия соседствует с Украиной, а не на востоке с Россией.

Ранее белорусский лидер заявил, что его страна не станет конфликтовать с Россией, как это сделала Украина. Он назвал отношения РФ и Белоруссии "величайшим достоянием" и рассказал о духовной связи между странами.