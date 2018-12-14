Лукашенко исключил украинский сценарий в Белоруссии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет на конфликт в отношениях с Россией, как это сделала Украина. Об этом он сказал на встрече с российскими СМИ.

"Никогда не будет так, как на Украине. Только идиот в Белоруссии после меня может на это пойти", – приводит слова Лукашенко ТАСС. Он назвал отношения РФ и Белоруссии "величайшим достоянием", которые "не разорвут никакие нефтяные проблемы". Лукашенко отметил, что между двумя странами есть духовная связь, которую никто не разорвет.

В начале октября Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав России и ценит свою независимость. Он напомнил, что об этой идее не высказывались ни Борис Ельцин, ни Владимир Путин.