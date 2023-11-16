ЕС планирует наложить санкции на сына Медведева – СМИ

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Еврокомиссия собралась ввести санкции против сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Ограничения планируют ввести в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Отмечается, что журналисты сделали такой вывод, поскольку имя и дата рождения Ильи Медведева, указанного в списке, совпадают с данными единственного сына политика.

Также в списках есть председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, которая, по информации издания, является родственницей президента РФ Владимира Путина.

Ранее ЕК в рамках 12-го санкционного пакета предложила ввести новые ограничения против 120 физических и юридических лиц РФ, которые играли роль в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины".

Уточняется, что ограничения могут затронуть тех, кто организовывал выборы в новых регионах РФ, а также лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК), цифровым сектором и другими важными экономическими операторами. Кроме того, в список хотят включить ответственных за работу с детьми, вывезенными с Украины в новые регионы РФ, а также граждан, распространяющих дезинформацию и пропаганду.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые ограничения со стороны ЕС будут расцениваться как агрессия со стороны Запада и нарушение норм международного права. Поэтому, по ее словам, подобные действия Евросоюза не останутся без ответа. Также она сообщила, что эти ограничения не привнесут ничего нового.

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