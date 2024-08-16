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Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу на Украине, сообщает Минздрав страны на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее его подписал президент страны Владимир Зеленский. Ведомство уточнило, что закон регулирует оборот растений для медицинских, промышленных и научных целей. Каннабис, его смола, экстракты и настойки были исключены из перечня особо опасных веществ.

"Каждая операция с медицинским каннабисом должна быть зарегистрирована в электронной системе в течение следующего дня после ее осуществления", – уточнили в пресс-службе.

Туда же будут вносить информацию о производстве, посеве, клонировании, посадке, отправке, исследовании, сборе, перевозке, покупке, изготовлении и уничтожении, а также об отпуске в аптеке растения. Приобрести лекарства на основе каннабиса можно будет только по электронному рецепту.

Ранее украинские власти рассказывали, что государство будет жестко контролировать производство и сбыт выращиваемого для медицинских целей растения. Так, на его кустах разместят штрих-коды.

