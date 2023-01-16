В Запорожье заявили, что в регионе не трогают ждущих прихода ВСУ жителей

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В Запорожской области не трогают местных жителей, которые ждут возвращения украинских бойцов ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он заявил, что российская сторона дает время подумать жителям с подобной позицией. Балицкий подчеркнул, что в случае если человек все же решится принять участие в экстремистских мероприятиях, то РФ будет вынуждена применить к нему выдворение.

"Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение. Перед этим эта категория едет и копает окопы две недели. Потрудились, а потом уже едут на Украину", – отметил он в эфире телеканала "Крым 24".

Балицкий заявил, что из региона выселяют в том числе и родных экстремистов, которые были в курсе диверсий. Врио губернатора утверждает, что в области это считается гуманным методом.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов. После он заявил, что в городе вновь был зафиксирован факт атаки. Взрывы были нанесены по военным объектам и объектам инфраструктуры.

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