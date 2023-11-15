Эксперт заявил, что Евросоюз не сможет поставить миллиард снарядов ВСУ

Фото: 123RF/janeuk86

Евросоюз не будет способен передать украинской стороне миллиард снарядов в связи со сложностью производства и увеличением затрат. Об этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он уточнил, что "обещаний будет больше, чем дела". По его словам, мировой рынок растет "как на дрожжах". Вместе с акциями производителей оружия увеличивается и стоимость самого вооружения, отметил Михайлов.

"Тем более когда в течение полутора лет все западные страны скидывались немалыми суммами на военную помощь Украине, и Украина просто привыкла к тому, что им отдадут все, что они попросят", – сказал эксперт.

Вместе с этим Михайлов добавил, что в ближайшее время мировое оружейное сообщество начнет не реагировать на просьбы Киева. Большинство государств, продолжил эксперт, поняли ценность снарядов после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в СМИ писали, что президент США Джо Байден намерен подписать проект о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля. Перед этим инициативу должен утвердить американский сенат.