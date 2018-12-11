Запрет на политическую деятельность сняли в Таиланде

11 декабря, 11:24
В преддверии всеобщих выборов 24 февраля 2019 года в Таиланде сняли запрет на осуществление политической деятельности. Об этом сообщает News.ru.
Запрет действовал с мая 2014 года, когда к власти в стране в результате переворота пришел Прают Чан-Оча, прежде возглавлявший сухопутные войска королевства.
Введенное ограничение затрагивало любые политические действия партий, а также агитацию и проведение собраний.
В сентябре текущего года тайское правительство разрешило партиям возобновить работу. При этом в стране по-прежнему остался запрет на публичные собрания более пяти человек.
В конце ноября в Таиланде по запросу США задержали россиянина Антона Богданова. Его обвинили в кибермошенничестве и краже госсобственности. Позже в Бангкоке состоялось заседание суда по делу об экстрадиции россиянина в Штаты.
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