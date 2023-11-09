Захарова назвала обвинения РФ Евросоюзом в убийстве гражданина Грузии политизированными

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Евросоюз (ЕС) руководствуется "ложными", "политизированными" и "однобокими" оценками, когда обвиняет Россию в ситуации с убийством гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она подчеркнула, что Москва удивлена позицией ЕС, в ней проигнорированы "очевидные факты и развернутые разъяснения" Южной Осетии. По мнению дипломата, перекладывание ответственности за случившееся на РФ является "самым шокирующим".

"Все это свидетельствует о явной предвзятости и ангажированности Европейского союза", – заключила она.

Ранее грузинская служба госбезопасности заявила, что представители Южной Осетии застрелили гражданина Грузии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Еще один гражданин был задержан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, сказал, что в Кремле не обладают информацией о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

До этого он подчеркнул, что Россия не предпринимает и не планирует предпринимать никаких шагов в вопросе организации референдума по присоединению Южной Осетии к РФ. В то же время представитель Кремля отметил, что с юридической точки зрения власти Южной Осетии должны доработать этот вопрос.

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