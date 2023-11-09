"Хезболлах" получила ракеты "Яхонт" из Сирии – СМИ

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Ливанская группировка "Хезболлах" получила противокорабельные ракеты П-800 "Яхонт" из Сирии во время войны на стороне правительственных войск. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Яхонт" – советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты, аналог ракеты 3М55 "Оникс" со специально заниженными характеристиками. Их дальность достигает 300 километров, скорость – до 750 метров в секунду, стартовая масса – около 3 тонн.

Агентство обратилось в Кремль с запросом, как "Оникс" появился у "Хезболлы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти данные не подтверждены, а также отметил, что у Москвы нет такой информации.

Уточняется, что способности "Хезболлы" выросли с 2006 года, когда боевики впервые нанесли удар по морскому судну. По словам собеседника агентства, у боевиков "есть "Яхонт" и, конечно, другие вещи, кроме него".

Три действующих и один бывший американские чиновники подтвердили "впечатляющий арсенал" "Хезболлы", который включает противокорабельные ракеты. Они уточнили, что Пентагон серьезно подходит к этой проблеме, а американский флот, дислоцированный в регионе, имеет противоракетную защиту.

Кроме того, глава группировки Сайед Хасан Насралла в ноябре предупредил, что "Хезболлах" обладает средствами против военных кораблей США. Источники утверждают, что он имел в виду "Яхонт".

Ранее в движении заявили о вероятности широкомасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем. До этого израильский министр экономики и промышленности сообщил, что военные в случае полномасштабных боевых действий против "Хезболлы" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану.

Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на действия Израиля в секторе Газа, но так, чтобы избежать прямого конфликта с ним или с США.



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