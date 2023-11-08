Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России.

Согласно изменениям, запрещается выборная агитация на заблокированных ресурсах, а в работу СМИ в период выборов вводится ряд уточнений, сказал первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.



Инициатива предусматривает запрет на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Исключение сделают для тех аккредитованных журналистов, которые согласовали съемки с командиром военного объекта, объяснил он.

Также саму фото- и видеосъемку могут выполнять только те, кто имеет на это право по закону. При этом запрещено нарушать тайну голосования и контролировать волеизъявление избирателей. Обязательно и сохранение конфиденциальности персональных данных.

Поправки предусматривают возможность проведения президентских выборов в субъектах страны с введенным военным положением только по итогам консультаций ЦИК России с Минобороны, ФСБ и главой региона.

"Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом – начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ", – заключил Полетаев.

В случае появления судимости у уже зарегистрированного кандидата ему добавляется обязанность предоставить в избирком соответствующие сведения в письменной форме.

Также поправки в закон предлагают установить лимит стоимости одной единицы агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения. Сейчас этот предел обозначен на уровне 100 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Госдуму поправок о проведении выборов в регионах с военным положением.

По его словам, дополнительные законодательные инициативы требуются в связи с особенной ситуацией в стране. Поправки в закон о выборах президента РФ были внесены в Госдуму 5 октября.

По действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.