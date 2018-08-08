СМИ рассказали о предложении Путина Трампу договориться о контроле за вооружениям

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Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему провести переговоры об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе, сообщает издание Politico.

Такое предложение содержится в ранее не публиковавшейся странице документа под названием "Диалог по вопросу контроля вооружений". Источник издания получил материал от неназванных российских чиновников.

Согласно документу, президент РФ предложил продлить на пять лет договор СНВ-III, подписанного Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, срок действия которого истекает в 2021 году.

Тогда стороны договорились ограничить количество ядерных боеголовок наземного базирования на подводных лодках и бомбардировщиках 1,5 тысячами снарядов.

Также российская сторона предложила "подтвердить приверженность" Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Документ включает пункты о запрете "выводить оружие на орбиту Земли" и сотрудничестве во время военных учений в Европе.

Кроме того, Трампу переданы рекомендации по началу диалога в формате 2+2 между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.

Администрация президента США, в свою очередь, отказалась комментировать эти предложения, заявив, что подобные документы Трампу не поступали.

16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Главы государств общались тет-а-тет, после чего дали совместную пресс-конференцию.