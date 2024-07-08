08 июля, 17:19Политика
Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщил он в письме к руководству демократических фракций в американском конгрессе. сообщает со ссылкой на официальную страницу лидера США в социальной сети Х.
Действующий президент США также выразил уверенность в победе над республиканцем Дональдом Трампом.
"Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году", – говорится в письме Байдена, опубликованном в социальной сети Х.
Байден утверждает, что "не закрывает глаза" на опасения, звучащие после его дебатов с Трампом.
Ранее сообщалось, что ряд демократов конгресса США призвали президента Штатов Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Партия считает, что может получить серьезный ущерб, если Байден будет участвовать в президентской гонке. В качестве его замены многие назвали вице-президента США Камалу Харрис.
Новости мира: демократы конгресса США призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов
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