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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются суверенным решением Киева, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня", – цитирует его РИА Новости.

Также Миллер обозначил, что Киев не уведомлял заранее Штаты о планах начать военные действия на территории российского региона.

"Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным", – подчеркнул он.

При этом он отказался отвечать на вопрос, применяли ли ВСУ на этом направлении американское вооружение, переадресовав этот вопрос в Пентагон. Действия Киева в Курской области не нарушают ограничения Вашингтона на использование переданного Украине американского оружия, подчеркнул представитель Госдепа.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение украинских военных на территорию РФ.

Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак достигло 31, включая шестерых детей.

