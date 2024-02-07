СБУ призвала готовиться к беспорядкам на фоне отставки главкома ВСУ Залужного – СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала своих сотрудников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве на фоне вероятной отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения", – уточнили журналисты.

По данным СМИ, предполагалось, что отставка Залужного случится еще 2 февраля, однако это решение было отложено из-за боязни СБУ беспорядков в украинской столице и в воинских частях страны.



Этому, уточнили в издании, якобы предшествовали данные социологического опроса об отношении к власти. Результаты оказались неожиданными для президента страны Владимира Зеленского, так как вырос процент выступавших за окончание конфликта за счет компромиссов с РФ, рассказали в СМИ.

Решение об отставке Залужного якобы было высказано главкому еще в конце января, однако указа на этот счет до сих пор нет. Позднее оборонное ведомство страны опровергло информацию об отставках Залужного и главы Минобороны Рустема Умерова.

При этом Зеленский позже подтвердил, что думает о замене Залужного. По его словам, Украине необходима перезагрузка и новое начало.

Ранее один из депутатов Верховной рады Украины заявил, что Зеленский планирует уволить не только Залужного, но и всех его заместителей. По данным другого депутата Рады, главкому ВСУ ранее предложили сменить свою должность на посла в Великобританию и он якобы согласился.

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