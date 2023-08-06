Трамп не пойдет на сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия – адвокат

Фото: AP Photo/Artie Walker Jr.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится ни при каких условиях заключить сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его адвокат Джона Лауро.

"Нет", – ответил он на вопрос о том, существует ли какое-либо условие, при котором Трамп согласится пойти на сделку.

Ему задали еще одни вопрос, касающийся того, намерена ли сторона защиты ходатайствовать о прекращении дела. Лауро ответил, что это состоится на "сто процентов".

По его словам, в обвинениях со стороны прокуратуры было найдено множество неточностей, в связи с чем адвокат намерен добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве альтернативы суд в штате Западная Вирджиния.

Лауро подчеркнул, что бывший президент США и его представители будут отстаивать в суде права, закрепленные первой поправкой к американской конституции, в частности свободу слова и собраний.

"Один из пунктов, который администрации президента США Джо Байдена придется доказывать, что у Дональда Трампа был преступный умысел, когда он протестовал против результатов выборов 2020 года, а это, по сути, свобода слова", – сказал он в интервью CNN.

Адвокат выразил мнение, что возбужденное против политика дело было инициировано администрацией нынешнего президента США Джо Байдена в момент проведения политической компании.

Ранее сообщалось, что аппарат специального прокурора США Джека Смита будет добиваться проведения по ускоренной процедуре судебного процесса по делу экс-президента Трампа о штурме Капитолия.

Спецпрокурор считает, что Трамп знал о том, что его утверждения о случаях фальсификации в ходе президентских выборов 2020 года были ложными, при этом он сознательно продолжал распространять их. В обвинительном заключении указывается, что это являлось частью его преступных планов по сокрушению функции правительства.

6 января 2021-го сторонники бывшего президента ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал действующий глава государства Джо Байден. Известно, что в результате происшествия несколько человек умерли.



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