Фото: 123RF/zabelin

Боец ВСУ Максим Донецко, перешедший на сторону России, заявил, что был рад, когда часть Харьковской области перешла под контроль РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой", – сказал он.

По его словам, после прихода России в регионе началось процветание, проводилось много мероприятий и провели связь, которая до этого отсутствовала. Донецко уточнил, что его родители тогда устроились на хорошую работу и он был спокоен за них.

Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Один из военнопленных заявил, что их выслали на пустые позиции для наблюдения, пообещав направить на этот участок дроны. Но солдаты ВСУ оказались одни, поэтому вскоре их захватили в плен ВС РФ.

В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации на Украине