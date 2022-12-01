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Обращение депутата Европарламента от Франции Жордана Барделлы к ЕК о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев не повлияет на политику Брюсселя, поскольку она полностью подчинена воле Вашингтона, заявил политолог Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

По его мнению, ни одно из подобных обращений не будет услышано Еврокомиссией.

"Европой управляют не европейцы, а Вашингтон", – подчеркнул Бальбек.

Ранее испанский обозреватель Хуан Торрес Лопес заявил, что Европарламент совершил роковую ошибку, приняв решение признать Россию "государством – спонсором терроризма". По его мнению, такие действия со стороны ЕП являются циничными и трусливыми.

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