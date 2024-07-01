Минобороны Словакии анонсировало появление премьера Фицо на публике

Фото: 123RF/sylv1rob1

Премьер Словакии Роберт Фицо может вскоре появиться на публике и вернуться к исполнению своих обязанностей после покушения, заявил глава Минобороны государства Роберт Калиняк.

"Премьер приближается к тому состоянию, когда он полностью сможет исполнять свои обязанности", – цитирует его RT, ссылаясь на портал pravda.sk.

Покушение на политика случилось 15 мая на улице города Гандлова. По предварительной версии, 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула подошел к Фицо и выстрелил в него несколько раз. Стрелявший, по версии МВД, был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Киеву. Мужчину арестовали.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Президент государства Петер Пеллегрини указывал, что Фицо был на волосок от смерти. Врачам удалось стабилизировать его состояние, а позднее перевести политика на домашнее лечение.

