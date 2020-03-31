Журналист Красовский не уйдет на карантин после встречи с Проценко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Журналист Антон Красовский заявил, что не планирует уходить на карантин после общения с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее выявили коронавирус. Об этом он рассказал Москве 24.
"Несмотря на то что главный редактор RT пишет, что все отправляются на карантин, я не отправляюсь на карантин, потому что на карантин отправляют медицинские власти, а не работодатель. Это общеизвестный факт", – заявил Красовский.
По словам журналиста, накануне он сам посоветовал Проценко сдать тест на COVID-19.
"Я ему сам сказал: "У тебя сейчас уже COVID, иди проверься". Я его сегодня видел, вчера. Человек самоизолировался в своем кабинете", – отметил Красовский.
Журналист также добавил, что созванивался с Проценко и он чувствует себя нормально.
Красовский отметил, что сам не будет сдавать тест, пока не заметит симптомы коронавируса. Журналист сослался на международные правила и заявил, что заранее о болезни узнавать "не надо", следует дождаться внешних признаков заражения.
О коронавирусе у главврача медцентра в Коммунарке Дениса Проценко стало известно во вторник, 31 марта. Информацию подтвердил сам врач.
На данный момент известно, что специалисты отслеживают состояние президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, которые ранее общались с медиком.
В свою очередь, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, которая четыре дня назад брала у Проценко интервью, ушла на карантин.
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