Главную новогоднюю елку страны спилят в Щелкове 11 декабря

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелкове 11 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Уточняется, что возраст дерева – 84 года, высота составляет 25 метров, размах веток – 10 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров. В списке "претендентов" в этом году было 30 елок.

В сообщении добавили, что при выборе ели отдельное внимание уделялось визуальной привлекательности. Важны равномерный, насыщенный окрас хвои, правильная пирамидальная форма кроны, отсутствие сломанных и сухих веток.

"Еще один ключевой фактор – удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 13 декабря. Ее разместят на Соборной площади.

Кроме того, свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и более тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. Монтажные работы ведутся во всех столичных округах, их завершат до 1 декабря.

Главную новогоднюю елку России выбрали по кадрам из космоса