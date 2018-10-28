Более миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов перед банками

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Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, рассказали ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

К началу осени приставы взыскивали с россиян 4,5 миллиона долгов перед кредитными организациями на 1,7 триллиона рублей. Средняя сумма долга составила 377 тысячи рублей.

В праве на выезд за пределы РФ ограничен каждый третий должник. Всего на 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 миллиона кредитных должников.

По каждому второму производству взыскание обращено на доходы должников, по каждому 17-му наложен арест на имущество.

При этом реально обеспечены имуществом не более 25% долгов перед банками, переданных приставам.

За первые восемь месяцев 2018 года с должников взыскали по кредитам 85,9 миллиарда рублей. Это на 5,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что число россиян с непогашенными платежами от полугода увеличилось в два раза за последние четыре года.