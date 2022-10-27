В РПЦ оценили совет протоиерея больше рожать, чтобы не переживать за сыновей-военных

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Жизнь каждого ребенка одинаково ценна, вне зависимости от количества детей в семье. Так в беседе с "Газетой.ру" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал совет протоиерея Михаила Васильева.

По его словам, в мирное и конфликтное время многодетность укрепляет родителей, дает им силы жить и трудиться. Вместе с тем жизнь и здоровье каждого ребенка для матери и отца одинаково ценны.

Ранее Васильев заявил, что каждой женщине Бог в большинстве случаев "попустил родить множество деток".

"И если дама, исполняя эту заповедь божью "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться", – сказал священник.

Ранее рязанский митрополит Марк назвал причину бесплодия россиянок. Священник обвинил во всем просмотр телевизора во время еды. Кричащие заголовки СМИ вгоняют людей в депрессию и вызывают панические атаки, считает Марк.



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