Коров на ярмарке в Брянске нарядили в форму советской армии

В Брянске на племенных коров надели форму красноармейцев

Племенных коров одели в форму красноармейцев на ежегодной ярмарке в Брянске.

Видеозапись сделали 24 августа. На животных были подобия гимнастерок, а на головах оказались пилотки и шапки с кокардами и звездами. Выставочные образцы принадлежат компании "Молочное" из Трубчевского района Брянской области.

Несколько лет назад на ярмарке также прогремел скандал. Тогда на прилавках одного из производителей появились запеченные молочные поросята в образе брянских партизан.

В апреле перед Днем Победы возмущение вызвали товары, посвященные Великой Отечественной войне. В онлайн-магазинах появилась мягкая игрушка "Ветеран" – кукла в военной форме и пилотке. Сначала негатив высказали интернет-пользователи, а позже и сами ветераны.