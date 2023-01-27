Облачная погода с небольшими осадками ожидает москвичей в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 27 января, в Москве и области ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза. В области будет холоднее – от 0 до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы был введен в столичном регионе. Его действие продлится до 21:00 28 января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что до конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода. По его словам, резкие изменения температуры не прогнозируются.



Москвичей предупредили о гололедице до вечера 28 января

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