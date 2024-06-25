Четверть опрошенных родителей заявили, что их дети проводят время в ТЦ

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Порядка 26% опрошенных родителей подростков отметили, что их дети проводят свободное время в торговых центрах, еще 21% – что они сидят дома "в телефоне". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования компаний, занимающихся недвижимостью.

Согласно данным опроса, популярный среди поколения Х и миллениалов досуг "собираться компанией в подъезде" не интересен современной молодежи (0% голосов). Однако качественно отдыхают только 11% подростков, которые посещают кинотеатры, музеи, арт-пространства и библиотеки.

По словам 18% опрошенных родителей, их дети играют со сверстниками на спортивных площадках в баскетбол или волейбол. Также 15% респондентов заявили, что подростки проводят свободное время в парках, часто на детских площадках или просто на лавочках. Только 9% родителей проголосовали за то, что их дети встречаются в специализированных общественных пространствах.

Между тем не менее 78% родителей в России помогают своим детям выполнять домашние задания. Около 28% родителей практически на ежедневной основе делают уроки вместе с детьми, а 37% помогают с домашними заданиями только при необходимости.

