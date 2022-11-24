Юрист оценил запрет на проведение процедур по коррекции внешности для несовершеннолетних

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Юрист, председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин назвал запрет на проведение процедур по коррекции внешности для несовершеннолетних разумной инициативой, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Мода на изменение внешности по большому счету ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – отметил эксперт.

При этом он уточнил, что, с одной стороны, подобное ограничение может быть расценено как "наступление на чьи-то права". Однако с другой – многие подростки на сегодняшний день не способны здраво оценивать риски и последствия, которые могут наступить в результате различных косметических процедур.

Правозащитник также прокомментировал предложение запретить не достигшим 18 лет отказываться от прививок до совершеннолетия.

"Что касается вакцинации, то здесь тоже право решать – колоть или нет – должны родители", – отметил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение министерству здравоохранения оценить целесообразность введения запрета на проведение аборта девушкам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей.

В документе уточнялось, что Минздрав должен проработать данный вопрос и представить соответствующие инициативы.

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